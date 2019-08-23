Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Irak hükûmetinin mayıs ayında yumurta ithalatını durdurma kararı sonrasında, yumurta sektörü zor duruma girmiş ve çökme noktasına gelmişti. Söz konusu sorun için üst düzey görüşmeler yapılırken son olarak Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Tarım Bakanı ile bir araya geldi. Büyükelçi Yıldız görüşmelerde sorunun çözümü için Iraklı bakana talepte bulunarak, kendisini Türkiye’ye davet etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da daha önce Iraklı yetkililerle bir araya geldiğini hatırlatan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) Başkanı İbrahim Afyon, “Şu anda netleşen bir serbestlik yok ama girişimlerimiz devam ediyor. Siyasi ve teknik konuların çözülmesi için çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz aylarda inceleme yapmak için ticari heyet olarak Irak Tarım Bakanı ile görüşme yaptık. Bağdat Büyükelçimiz Fatih Yıldız da önceki gün tarım bakanıyla görüştü. Sorunu çözmeye yönelik tüm adımları olumlu karşılıyoruz” dedi.

KDV YÜZDE 1 OLMALI

Mayıs ayından bu yana süren krizde sektörün bazı tedbirler aldığını sözlerine ekleyen Afyon şöyle devam etti: “Hükümetin verdiği desteklerle sektör şu anda kendi ayakları üzerinde duruyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle bir görüşme gerçekleştirdik. Sektörün en az yara alması için yapılması gereken çalışmaları ele aldık ve üretim planlaması konusunda çalışmalara başlanıyor. Teknik ekipler bundan sonra konu üzerinde çalışacak. Ancak bir tek KDV sorununu çözemedik. Yumurta üretiminde KDV’nin yüzde 1 olması gerekiyor. Şu anda hem üretimde hem de perakende de KDV oranı yüzde 8. En büyük sorunumuz bu. Gerekli adımlar atılırsa bütün acılarımızı unutacağız.”