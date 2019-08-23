Kapalıçarşı'da 5,7670 liradan alınan dolar, 5,7690 liradan satılıyor. 6,3850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3870 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7660 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3990 lira olmuştu.
BAŞA DÖN
Kapalıçarşı'da 5,7670 liradan alınan dolar, 5,7690 liradan satılıyor. 6,3850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3870 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7660 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3990 lira olmuştu.
Etiketler : Dolar,