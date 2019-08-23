Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 16 milyon turist hedefine yaklaşıyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl 1 Ocak- 22 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 5 bin 323 turist geldi.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 2018 yılında 1 Ocak'tan 22 Ağustos tarihlerinde 8 milyon 586 bin 11 turist ağırlayan Antalya, bu yılın aynı döneminde 10 milyon 5 bin 323 turist sayısına ulaştı. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artış yaşandı. 1- 22 Ağustos tarihleri arasında ise 1 milyon 837 bin 500 kişi geldi. Ağustos ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı.