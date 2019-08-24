Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük “Son günlerde bize gelen şikayetler sonrası yaptığımız araştırmalara göre, okul taşımacılığı yapan bazı servisçiler, velilerden yüksek fiyat istiyor. Henüz bu tarife belirlenmemişken, velilerimiz, kendilerinden yüksek fiyat talep eden servisçilerle anlaşma yapmasın. Servis taşıyıcılığı yapan işletmelerin öğrenciyi kabul etmeme ve belirlenen tarifeden fazla fiyat alma imkânları yok. Bu durum hem kanunen hem de yönetmeliklere göre yasak. Vatandaşlarımız yüksek ücret isteyeni şikayet etmeli” dedi.