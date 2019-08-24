Küçük “Son günlerde bize gelen şikayetler sonrası yaptığımız araştırmalara göre, okul taşımacılığı yapan bazı servisçiler, velilerden yüksek fiyat istiyor. Henüz bu tarife belirlenmemişken, velilerimiz, kendilerinden yüksek fiyat talep eden servisçilerle anlaşma yapmasın. Servis taşıyıcılığı yapan işletmelerin öğrenciyi kabul etmeme ve belirlenen tarifeden fazla fiyat alma imkânları yok. Bu durum hem kanunen hem de yönetmeliklere göre yasak. Vatandaşlarımız yüksek ücret isteyeni şikayet etmeli” dedi.
Okul servislerinde yüksek fiyata dikkat
24.08.2019 - 03:20 | Son Güncelleme: 24.08.2019 - 03:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, okul servis ücretlerinin ulaşım koordinasyon merkezleri tarafından mesafeye bağlı olarak belirlendiğini ve tarifeden yüksek ücret talep edilemeyeceğini belirtti.
Etiketler : okul servisi,okul servisi fiyatları,
645887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/645887.aspx
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