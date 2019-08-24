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24 AĞUSTOS 2019 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 279,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü.