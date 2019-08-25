Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel faizlerin gerilemesi, borsaların düşmesi, para birimlerine duyulan güvensizlik ve küresel durgunluk gibi riskler, ‘ons’ altına talebi artırıyor. Altının onsu geçen hafta, 1527 dolardan kapandı. Bu etkiyle Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 3,5 artışla 282 liraya, Cumhuriyet altını yüzde 2,9’yuk kazançla 1863 liraya, çeyrek altın da yüzde 3 yükselişle 456 liraya tırmandı. Altın fiyatlarında görülen bu değerler, son zamanların da en yüksek seviyelerine işaret etti. Analistler; Trump’ın cuma akşamı yaptığı açıklamaların gerilimi tırmandırdığını, ons altında önümüzdeki hafta yeni yükselişlerin yaşanabileceğini, bunun iç piyasalara da yansıyabileceğini belirtiyor. Altının onsunun 1600 dolara doğru hareketlenme potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan analistler; bu durumda gram altında 300 TL, çeyrek altında da 500 TL’nin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.