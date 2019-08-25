Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ünya ekonomisi durgunluğa doğru koşarken, şirketler ve ülkeler ticaret savaşlarında geri adım beklerken; ABD ve Çin tarafı, karşılıklı olarak gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in 75 milyar dolarlık Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 5 artırdıklarını duyurdu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin her yıl, Çin üzerinden yüz milyarlarca dolar kaybettiğini ve bunun bir sonu olmadığını, önceki ABD yönetimlerinin buna izin verdiğini öne sürdü. Kendisinin böyle bir ticari ilişkiye izin vermeyeceğini vurgulayan Trump, “Adil ticareti sağlamak için, bu çok adaletsiz ilişkiyi dengelemeliyiz. Çin, 75 milyar dolarlık Amerikan ürünlerine yeni gümrük vergileri getirmemeliydi” ifadesini kullandı. Çin’in bu kararı siyasi nedenlerle aldığını belirten Trump, “Biz de 1 Ekim’den başlamak üzere, Çin’den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne, yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de, 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün de “Yıllar yılı devasa miktardaki para, Çin tarafından ABD’den kazanıldı ve çalındı, bu durmalı. Bu nedenle (Çin’deki) büyük Amerikan firmalarımıza; şirketlerini evlerine (ABD’ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD’de üretmeleri de dahil olmak üzere, bir an önce Çin’e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik” açıklamasında bulunmuştu.



Kızışan gümrük savaşları; maliyetlerin yükselmesini, talebin azalmasını, küresel ticaretin yavaşlamasını, kârlılıkların düşmesini ve dünya ekonomisinin yavaşlamasını hızlandıracak. Bu beklentiler, zaten günlerdir Avrupa ve Asya ekonomilerinde durgunluk sinyallerinin güçlenmesine, küresel faizlerin gerilemesine sebep oluyor.



Borsalar sert düşüyor

ABD borsaları, karşılıklı yeni tarifelerle gerginleşen ticaret savaşlarının etkisiyle sert düştü. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 2,37, S&P 500 endeksi yüzde 2,59, Nasdaq endeksi de yüzde 3 değer kaybetti. Avrupa borsaları da etkilendi. Haftanın son işlem gününde Fransa borsası yüzde 1,14, İtalya yüzde 1,65, Almanya yüzde 1,15 ve İngiltere yüzde 0,47 geriledi.