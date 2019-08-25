Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Geri dönüştürmediğimiz her bir plastik atık, hem çevremizi kirleterek sağlığımızı tehdit ediyor hem de ekonomiye zarar veriyor. Bunların dönüşümünü tam olarak yapamadığımız için, birçok Avrupa ülkesinden Türkiye’ye plastik atık ithal ediyoruz. Öyle ki; 2016’da 159 bin ton olan ithal plastik atık miktarı, 2018’de 439 bin tona ulaştı. Bu yıl ise 670 bin tona çıkacağı tahmin ediliyor. Oysa ürettiğimiz plastikleri büyük oranda geri dönüşüme kazandırsak, ham madde için yaptığımız ithalat bu boyutlara ulaşmaz” diye konuştu. Türkiye’nin plastik sektöründe öncü konumda bulunduğunu hatırlatan Palandöken, “Atık ithal etmek yerine, depozito uygulaması ile kendi atıklarımızı geri dönüşüme kazandırmalıyız. Doğada en çok bulunan plastiklerin başında pet şişeler ve kapakları geliyor. Şişelerin alüminyum, cam ve pet olmasına bakılmaksızın, depozito uygulaması ile tüketicilerin bunları getirmesini sağlamalıyız” dedi.