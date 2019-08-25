Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Finansal Kurumlar Birliğinin temsil ettiği üç sektörün net kârı 1,7 milyar TL, müşteri sayısı 4 milyon olarak gerçekleşti. FKB Başkanı Aynur Eke “Finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı, teknolojik altyapının yenilenmesi ve yaygınlaştırılması gibi önemli alanlarda, şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu sağlıklı çözümleri geliştiriyoruz. Finansal kiralama sektörümüzün alacakları 52 milyar TL seviyesinde. Faktoringde işlem hacmi 59 milyar TL’ye çıktı. Alacakları 29 milyar TL’yi aştı. Finansman şirketlerine baktığımızda ise, müşteri sayısı 3,9 milyon, alacak büyüklüğü 26 milyar TL... Türkiye, her yıl büyümesine devam etmek durumunda. Banka dışı finans kesimi de bu büyümeyi desteklemek adına var gücüyle çalışıyor” dedi.