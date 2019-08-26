Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Gayrimenkul sektöründe en çok konuşulan konulardan biri de, şüphesiz kentsel dönüşüm. Türkiye genelinde yaklaşık 6,5 milyon konutun dönüşmesi gerektiği sıklıkla dile getiriliyor. Ancak hem bütün hak sahiplerini ikna etmek hem de projeye başlayıp bitirmek, çok zaman sıkıntılı ve uzun uğraşları beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca, süreç de biraz yavaş ilerliyor. Buna rağmen kentsel dönüşümde örnek projelere imza atılıyor. Bunlardan biri de, sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin merkezi konumunda bulunan, Beyoğlu’nda hayata geçirilen “Piyalepaşa İstanbul” projesi...

Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu vurgulayarak “Deprem bacağı var, huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı oluşturma yönü var, çevresel faktörleri var ve sürdürülebilirlik anlamında çok önemli... Bunun tabii ki belirli kuralları var; tek tek, bina bina değil de alan bazında yapmak gerekiyor. Böyle olursa birçok problemi de çözüyorsunuz. Otoparkı, yeşil alanları, sosyal donatıları birlikte yapıyorsunuz. Bizim de başarımızın altında bu var. Büyük bir alan içerisinde kentsel dönüşümü başardık. Orada yaşayanlara dokunduk, onlarla birlikte çalıştık proje içerisinde. Herkesle birebir temas ettik, inşaata üç sene önce başladık ama insanları ikna sürecimizden itibaren bakarsak, altı yılı buldu. Tek tek anlattık, resimlerle, projesiyle... Ne tür evlerde oturmak istiyorsunuz diye sorduk ve herkesin hassasiyetini topladıktan sonra, bunları projenin geneline yaydık. Gökdelen de inşa etmedik, şehre aykırı bir mimari de... Balkonlu ve gayet nezih konutlar yaptık. Bugün geldiğimiz noktada, büyük bir kısmı yeni evlerinde oturuyor” dedi.

4 BİN ARAÇLIK OTOPARK

Beyoğlu’na genelde herkesin eğlenmek için geldiğini, burada oturmayı düşünenlerin çok fazla olmadığını belirten Kaan Yücel, “Ancak bizim yaptığımız dönüşümü görenler, farklı düşünmeye başladı. Adnan Polat Bey de ciddi katkılar verdi ve örnek olmayı başardık. 4 bin araçlık bir otoparkımız var burada, hem oturanlara hem ziyarete gelenlere açık. Diğer sosyal alanları ve alışveriş yerlerini de hayata geçirdik, güvenlik meselesini de duvarlar örmeden halettik. Buranın bir yönetimi var, oturanların her birinin dertleriyle ayrı ayrı ilgileniyoruz” diye konuştu.

Otel ve rezidans bloğu da olan projenin fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulunan Kaan Yücel, şunları söyledi: Biz satış ofisimize gelen herkese uygun bir çözüm sunuyoruz. Pahalı proje söylemlerini de bir yakıştırma olarak görüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir proje çıktı ortaya... Son iki yılda maliyetler çok ciddi arttı. Biz bunların hepsini yansıtamıyoruz. Bugün konut fiyatları dipte. Alım zamanı. Özellikle okullar açıldıktan sonra piyasanın daha da canlanacağını, alımların hızlanacağını ve fiyatların artacağını söyleyebilirim. Biz, 0,79 oranından da kredi kullandırabiliyoruz. Güney Afrika’dan Çin’e ve Afrika’ya kadar, dünyanın birçok bölgesine satışımız var. Ama yabancı ağırlığı yüzde 3’ler civarında... Bu rakamların İstanbul gibi bir dünya şehrinde, yüzde 10-15’i bulması gerekiyor...