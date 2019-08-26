Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Experian Siber Güvenlik Ülke Lideri Dr. Murat Ayaz; kullanıcıların, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için, özellikle internetten alışverişte temkinli olması gerektiğini söyledi. E-ticaret pazar büyüklüğünün 2018’de, yüzde 42 artışla 59,9 milyar TL’ye ulaştığını hatırlatan Ayaz; şu uyarılarda bulundu:

* Tanınmış kişi ve kurumlar adına hesap açıyorlar, insanların güvenini kötüye kullanıyorlar.

* 100 kişiye 1000 lira, bedava internet, ucuz akıllı telefon gibi vaatler sunuyorlar ve burada bankaların adını da kullanıyorlar.

* Vadettikleri ürünü göndermiyorlar, yerine ilgisi olmayan ürünler gönderiyorlar.

* Para talep ederek iş bulma vaadi de, dolandırıcılık türleri arasında artmaya başladı...

* Bunların ağına düşmemek için; sanal kart kullanın. Ödemeyi EFT, havale ile isteyen ve şart koşan şirketlerden şüphelenin.

* Avukat, polis, savcı gibi rollerle arayanlara inanmayın, dikkatli olun.