Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 200 ülkeden turistin tatil için tercih ettiği Antalya’ya, en fazla misafir Rusya, Almanya ve Ukrayna’dan geldi. “Bacasız sanayi” olarak nitelendirilen turizmdeki hedeflere ulaşabilmek için kamu ve özel sektör temsilcileri, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Kente gelen turistler; lüks otellerde yaptıkları deniz, kum, güneş tatilinin yanı sıra, Antalya’nın tarihi ve kültürel bölgelerini ziyaret ediyor, doğal güzelliklerini de geziyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca “Hedefimiz, Antalya’da bu yıl 16 milyon turiste ev sahipliği yapmak. Gelirle ilgili olarak da bu yıl yüzde 10 artış öngörüyorduk. Özellikle yabancı pazarlardaki gelirlerde, şu anda yüzde 8-10 civarında artış sağlandı” dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da, gelen turist sayısının beklentilerine paralel ilerlediğini belirterek “Yavaş yavaş kış sezonuna doğru bir hazırlık dönemine gireceğiz. Büyüme trendini, kış sezonunda da devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.