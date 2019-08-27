Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk lirasında da, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yine robotik emirler devreye girdi. Gece saatlerinde arka arkaya gerçekleşen otomatik emirler, doları 6,40 sınırına kadar sürükledi. Yatırımcıların, TL pozisyonlarını kapatan “robot” emirleri, domino taşı gibi sığ piyasada birbiri ardına geldi. Böylece 6,39’dan dahi dolar alımı gerçekleşti. Aşağı kademelerde alıcı bulunmadığından, dolar gittiği gibi yeniden 5,80 TL seviyesine geriledi. Böylece yukarı seviyelerden “otomatik işlemlere güvenerek” dolar alanlar ciddi zarar yazdı. Dün öğle saatlerinde dolar, 5,80 TL’nin de altına sarktı.

Bu arada altında da dolara bağlı yükseliş gözlendi. Gram altın, gece saatlerinde 300 TL sınırından döndü. 285 TL’ye yakın seviyelerden günü tamamladı.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, çeşitli ülke paralarının ABD doları karşısında sert şekilde gerilemesinin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, G7 Zirvesi öncesi Çin ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin yattığını belirtti. Alkin, “FED Başkanı Powel’ın yaptığı açıklamalar piyasaları tek başına hareketlendirmedi. Ama Trump’ın ticaret savaşını ateşleyen söylemleri, çok daha büyük bir etkiye yol açtı. Bu süreçte bir hikayesi olmayan ülkeler negatif etkilendiler. Bu sebeple Türkiye’ye elle tutulur bir hikâye lazım” dedi.