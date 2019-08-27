Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhale bedeli dâhil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım yapılan ve Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkânı verecek, Galataport İstanbul, 2020’nin mayıs ayında açılmaya hazırlanıyor. Doğuş Grubu ile Bilgili Holding’in ortaklaşa hayata geçirdiği Galataport İstanbul projesinin tanıtım toplantısı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan simge yatırım, dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden biri olarak yepyeni destinasyon hâline gelecek.

Ferit Şahenk, Galataport İstanbul projesinin Türkiye için “bir pırlanta” niteliği taşıdığını söyleyerek “200 yıldır kapalı olan 1,2 kilometrelik sahil şeridi açılacak. 7 milyonu yabancı turist olmak üzere, yılda 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak Galataport İstanbul, kültür-sanat hayatı için de yeni bir merkez haline gelecek. Yılda 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak kruvaziyer limanı inşa ettik. Bir ‘ana liman’ olarak konumlanan Galataport İstanbul; Akdeniz çanağından Karadeniz’e kadar geniş bir coğrafyada kruvaziyer turizmine hareketlilik getirecek” dedi. Serdar Bilgili ise “Galataport İstanbul, ziyaretçilerine pek çok alanda farklı deneyimler sunarak, şehrin sosyal yaşamını değiştirecek bir yatırım. Her yönüyle şehre değer katacak” diye konuştu.

AYNI ANDA 3 GEMİ

Galataport İstanbul ile birlikte şehir; bölgenin doğal dokusuyla uyumlu, kültür-sanat kurumlarının, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminalinin, seçkin bir otel zincirinin, farklı segmentlere hitap eden markaların, kafelerin, restoranların ve ofis alanlarının yer alacağı önemli bir yaşam alanına kavuşacak. Yeni terminal binası ise, zemin altında yenilikçi bir teknoloji ve eşsiz bir tasarımla planlandı. Liman, 3 geminin bağlanmasıyla günde 15 bin yolcuya ve mürettebata hizmet verebilecek kapasiteye göre planlandı. Yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak limanın turizm gelirine katkısının, 1 milyar dolar civarında olacağı hesaplanıyor. Projede yaklaşık 250 adet perakende ve yeme-içme noktası planlanıyor. Mağaza ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı, yaklaşık 52 bin metrekare. Kiralanabilir ofis alanı ise 43 bin metrekareden oluşuyor.

İLK YIL 64 SEFER GELİYOR

2020 yılında toplam 64 sefer, 2021 yılında ise yaklaşık 140 sefer Galataport İstanbul’a rezervasyon yaparken, çoğu firmanın Galataport İstanbul’u ana liman olarak kullanması bekleniyor. Ayrıca, proje planlaması kapsamında düzenlenen 30 bin metrekarelik peyzaj alanında yüzlerce ağaç yer alacak ve 2 bin 300 araçlık yer altı otoparkı da, bölgenin sorununun çözümüne önemli katkı sağlayacak. Yaklaşık yüzde 70’i tamamlanan Galataport İstanbul’a, ilk geminin 5 Nisan 2020’de yanaşması bekleniyor. 30 Mayıs 2020’de, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasından önce proje açılmış olacak. Projenin hayata geçmesinin ardından, 4 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.