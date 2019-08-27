Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı ülkelerin sismik araştırma ve sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz’de bulunmasını eleştiren uluslararası kuruluşlara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den cevap geldi. Dönmez “Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla dönmeyecek” dedi. Türkiye’nin tarihi misyonu ve enerji stratejisinin millilik ve yerliliğe dayandığını söyleyen Dönmez “Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DERİN DENİZDE SONDAJ

Türkiye’nin ilk derin deniz sondaj gemileriyle ilk sondaj kuyularını kazdığını söyleyen Dönmez, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Dönmez “Neler olacağını çok önceden tahmin ederek envanterimize kattığımız Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis gibi sismik araştırma gemilerimiz, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikasının en somut örnekleri, Türkiye’nin kararlı duruşunun en net göstergesidir. Bu milli devlerimizi yok saymaya çalışanlar da var. Ve maalesef, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz’de çalıştıkça ve sonuca yaklaştıkça ‘başarısızlık’ için ellerini ovuşturanları görüyoruz. Tüm Türkiye bu konuda ittifak etmişken hala bu konuyu istismar etmek, yapılanları görmezden gelmek, bir art niyetin sonucudur” dedi.

ENERJİDE ENOSİS'E ASLA GÖZ YUMMAYIZ

Doğu Akdeniz’de, gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat alanlarında, gerekse KKTC’nin Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat alanlarında aramalara devam edileceğini belirten Dönmez, “Bu aramalar, bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı durumumuzun da ifadesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve ‘Enerjide Enosis’ başlığıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız” diye konuştu.

1,4 MİLYAR DOLAR DAHA AZ ÖDEDİK

Yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin 2019’un ilk 7 ayında yüzde 66 seviyesine yükseldiğini söyleyen Enerji Bakanı Dönmez “Yaklaşık 1,4 milyar dolarlık enerji ürününü ithalatın önüne geçtik. Ülkemizin elektrik ithalatını yaklaşık yüzde 24, ithal kaynakların elektrik üretimindeki payını ise yüzde 15,4 azalttık. Bu açığı ise yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payını yaklaşık yüzde 45, yerli kaynakların payını ise yüzde 30 oranında artırarak kapatmış olduk” dedi.