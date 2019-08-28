Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Küresel piyasalarda ticaret savaşlarından kaynaklanan çalkantılar devam ediyor. Bu süreçte dünya borsalarında da sert hareketler gözleniyor. Ancak Borsa İstanbul’da satışlar, birkaç gündür belli bir seviyeden karşılanıyor. Hisse senetleri düşük seviyelerden toplanıyor ve işlem gün, minimum kayıpla tamamlanıyor. Hatta bazı günler, sert satışların ardından borsanın artıya geçtiği bile gözlemleniyor. Bu hareketlerin arkasında ise, Türkiye Varlık Fonu’nun önemli rol oynadığı belirtiliyor. Öyle ki; yaptığı alımlarla sert satışları karşılayan fon, hem piyasa yapıcı gibi hareket ederek yerli yatırımcıyı koruyor, hem de yükselişlerde satış yaparak, bu işten para kazanıyor.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya “BİST 100 endeksi, pazartesi günü en düşükten yaklaşık 2 bin puan yükseldi. Bu toparlanmada Varlık Fonunun katkısına değinmek gerekir. Fon, başarılı bir iş modeliyle çalışıyor. İsterse borsayı yeniden rekor seviyelere yükseltebilecekken; yabancıların geldiği dönemde elindekileri onlara devrediyor. Kötü günlerde ise onlardan alarak, piyasayı müthiş şekilde destekliyor. Bu sayede hem çok iyi para kazanıyor hem de Türk borsasının en büyük piyasa yapıcısı konumuna geldi. Varlık Fonu, müthiş gücü sayesinde, piyasada deyim yerindeyse duvar örebiliyor. Böylece Türk yatırımcısını birçok defa büyük zarardan kurtardı diyebiliriz. Fonun, BİST’te hisse pozisyonu 10 milyar TL’yi aştı. VİOP’ta da bütün pozisyonların yüzde 25-30 civarında sahibi olduğunu hesaplıyoruz. Ancak alıp beklediğini düşünmek yanlış olur. Sadece ‘al-sat’larla, haziran kontratında 15 milyon TL kazandı. Ağustos kontratında da 25 milyon TL civarında kâr etmiş olabilir. Varlık Fonu gururumuz oldu” dedi.

GERÇEK GÜCÜMÜZ İÇİN ÇABALIYORUZ

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez; yaklaşık bir yıl önce görevi devraldığını, bu süreçte önemli işler yaptıklarını belirtti. Sönmez “Birinci sırada amacımız, TVF’ye devredilen portföy şirketlerinin değerini artırmak. İkinci sırada ise, Türkiye’nin stratejik ve vizyoner projelerine değer katmak ve gerekirse yatırımcı olmak bulunuyor. Burada İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin önemi var. Üçüncüsü, Türkiye’nin rekabetçi ve bölgesel/küresel güç olma yolundaki şirketlerini desteklemek. Dördüncüsü, piyasa yapıcılığı ve piyasanın derinleşmesine yönelik faaliyette bulunmak. Bunları yapabilmek için, bir finansman bacağına ihtiyaç var. Biz de bu dönemde bir finansman kullandık. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerine çalışıyoruz. Fon’un reytingi üzerine çalışmalar sürüyor. İnsan kaynağına yatırım yapıyoruz. Büyük bir ekibimiz var. Türkiye’nin gücüne ulaşma çabamız devam ediyor” dedi. Türkiye için stratejik önemi olan İstanbul Finans Merkezi projesine sadece emlak olarak bakmadıklarını, ekosistem anlamında da hareket kazandırmak istediklerini vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti: İstanbul’un jeopolitik ve finansal önemini tekrardan global arenada göstermemiz gerek. Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022 yılının başlarında bitirebilmek ve işlerlik kazandırabilmek.

100 MİLYAR LİRALIK CEPHANE

Türkiye Varlık Fonu; 19 Ağustos 2016’da, 6741 sayılı kanunla kuruldu. Fonu yönetmek için 7 Kasım 2016’da, Özelleştirme İdaresinin verdiği 50 milyon TL sermaye ile TVF Yönetimi AŞ kuruldu. Fon, Akmerkez’deki ofisten yönetiliyor. 13 kamu kurumu, farklı oranlardaki hisselerle Varlık Fonuna devredildi. Devredilen şirketlerin sermayesi yaklaşık 30 milyar TL’yi buluyor. 100 milyar liraya yaklaştığı tahmin edilen varlığıyla fon, kamunun en büyük ekonomik değerlerini bünyesinde bulunduruyor. Fonun çalışma prensibine göre; devlete ait kaynaklar Türkiye Varlık Fonu adı altında birikecek ve işletilecek. Daha sonra reel sektör yatırımlarına, stratejik sektör, şirket ve projelere uzun vadeli kaynak sağlanacak. Alt fonlar ile faaliyetlerini sürdüren TVF’nin kapsamında; Piyasa İstikrar ve Denge Fonu, KOBİ Finansman Fonu, Lisans ve İmtiyaz Fonu, Maden Fonu ve BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu. Şubat 2019’da Citi ve ICBC aracılığıyla iki yıl vadeli, 1 milyar avro kredi kullanan TVF’nin yaptığı ilk özelleştirme de, Millî Piyango İdaresi oldu.