Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Türkiye hayvancılık sektörü alarm veriyor. Yem fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle geçtiğimiz yıldan bu yana 2 milyon inek kesime giderken, dişi hayvan varlığının azalması sektörü tedirgin etti. Sektör temsilcileri bu süreçte süt tozu ithalatı yoluna gidilmesinin hayvancılık sektörü için en büyük kötülük olacağına dikkat çekerek ithalat konusunda uyardı. Dişi hayvanların kesilmesi sebebiyle ette ve sütte sıkıntıların yaşanacağını dile getiren Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yücesan, özellikle sütte verimin düşeceğinin altını çizerek “Geçen yıldan bu yana 2 milyon dişi hayvandan mahrum oldu. Yerine yenileri de konmadı. Önümüzdeki dönemde hem ette hem de sütte üretim azlığı yaşanacak” dedi. Korkularının 10 yıl önce olduğu gibi birilerinin ‘maliyetler arttı süt tozu’ alalım demesi olduğunu ifade eden Yücesan “Bu hainliği yapacak her kimse Türkiye’yi hayvancılıkta katledecek kişidir. Süt tozu ithalatı milli üretime aykırı ve en büyük tehlikedir. Bundan 10-12 yıl önce sıfır gümrükle ithalat yapıldı ve sektör anca kendine gelebildi” diye konuştu.

ET FİYATLARI YÜZDE 20 ARTABİLİR

Öte yandan Kurban Bayramı’nın ardından 45 gün içerisinde et fiyatlarının da artacağını dile getiren Yücesan “Önceki yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımız 45 gün boyunca elindeki etleri tüketiyor. Ancak bu süre sonrasında talebi karşılayacak arz olmayacak. Çünkü dişi hayvanların kesilmesi nedeniyle zor zamanlar yaşanacak. Üreticinin maliyeti yüzde 40 artmasına rağmen, satış fiyatları sabit kalmıştı. Yem, yakıt, elektrik fiyatları arttı. Üretici son 1 yılda kendi cebinden koyarak idare etti. Ya bu işi yapmayacak ya da istediği fiyatı alacak. Bundan dolayı fiyatlar yüzde 15-20 artabilir” ifadesini kullandı.

22 MİLYON ÇİĞ SÜT ÜRETİLDİ

Türkiye’de 2018’de 22,1 milyon ton çiğ süt üretildi. Bu miktarın yüzde 90,5’i inek, yüzde 6,5’i koyun, yüzde 2,5’i keçi, yüzde 0,5’i ise manda sütü oldu. Yine geçtiğimiz yıl Türkiye’de süt ve süt ürünleri sanayisi tarafından 1,66 milyon ton içme sütü, 110 bin ton süt tozu, 65 bin ton tereyağı, 756 bin ton peynir, 1,20 milyon ton yoğurt, 730 bin ton ayran üretildi.

NEREDE KULLANILIYOR?

Süt tozu, gofret ve bisküvi gibi endüstriyel gıdalarda, hazır çorbalarda, bebek mamalarında kullanılıyor. Bireysel olarak kullanılmakta olduğu alanlar ise dondurma ve pasta hamuru yapımı gibi yemek işleri. Hamurun kıvamını süt gibi etkilemese de süt tadı veren süt tozu bu sebeple tercih ediliyor.