Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) dünkü toplantısından vatandaşların bütçesini daha da zorlayacak kararlar çıktı. Buna göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı.

Geçen yıl aylık 215 lira olan 0-1 kilometrelerdeki en kısa mesafe servis ücreti bu yıl 243 liraya çıkarıldı. 525 lira olan 23-25 kilometrelerdeki mesafe ücreti ise 583 liraya yükseltildi. 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4,5 lira olan ücret, bu yıl 5,10 lira olarak uygulanacak. Ayrıca servis ücretlerine ilave olarak yüzde 35 oranında da hostes ücreti alınacak.

UKOME kararları kapsamında, taksi ücretlerine de yüzde 25 zam yapıldı. Açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3 lira 10 kuruş, kısa mesafe yolculuk ise minimum 13 lira olarak belirlendi.

Minibüs ücretleri de yüzde 25 artırılırken, 0-2 kilometre aralığı ücret (indi-bindi) ise 2,5 lira oldu. Minibüslerde öğrenci 0-6 kilometre 1,5 liraya, 6 kilometre sonrası ise 2 liraya çıktı.

Taksi dolmuş ücretleri de zamlanırken oran yüzde 24 oldu.

Şehir Hatlarına ait arabalı vapurlar da zamdan nasibini aldı. İstinye-Çubuklu hattı yüzde 20, Harem-Sirkeci hattı ise yüzde 10 zamlandı.

Elektronik bilet fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yeni tarifeyle ilgili, “Taksimetre ücretlerindeki son değişikliğin Eylül 2017’de yani yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda, bu ücret artışı zam değil düzeltme olarak görülmeli” dedi.

SERVİS ÜCRETLERİ

Mesafe Fiyat (TL)

0-1 km 243

1-3 km 266

3-5 km 289

15-17 km 455

19-21 km 539

23-25 km 583

TAKSİ ÜCRETLERİ (TL)

Açılış (eski) 4

Açılış (yeni) 5

Kilometre (eski) 2,5

Kilometre (yeni) 3,10

İndi-bindi (eski) 10

İndi-bindi (yeni) 13