Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Daha Yeşil Bir Türkiye İçin” sloganıyla 11 Kasım’da 81 ilde fidan dikim kampanyası düzenleyeceklerini bildirdi. Pakdemirli saat 11.11’de planlanan “rekor fidan dikimi” etkinliğine yaklaşık 1 milyon vatandaşın katılımının planlandığını belirterek “Son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek için bu etkinliği düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızın katkılarıyla 81 ilimizde, 2023 farklı lokasyonda aynı anda vereceğimiz startla 3 saatlik bir zaman diliminde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.

GUINNESS’E GİRECEĞİZ

Etkinliğin, Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinin koordinasyonunda yürütüleceği bilgisini veren Pakdemirli, çalışmaların, valilikler, il millî eğitim, sağlık ve emniyet müdürlükleri, askerî birlikler ve belediyelerle iş birliği içinde gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. Pakdemirli, etkinlikle ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının dünyaya duyurulmasını hedeflediklerine dikkati çekerek şunları kaydetti: İzmir’in Karabağlar-Tırazlı ve Muğla’nın Dalaman bölgesinde yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, bu yıl orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanların ağaçlandırılması çalışmalarında ilk fidanlar da 11 Kasım’da dikilecek. Yapacağımız başvuruyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyoruz.

Pakdemirli, etkinliğinin, yanan alanlarla, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman sahalarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.,