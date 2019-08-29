Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk millî ve yerli elektrikli traktöründe sona gelindi. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde test sürüşleri devam eden traktörün önümüzdeki yıl içerisinde çiftçilerin hizmetine sunulması bekleniyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan traktörün 45 dakikalık şarjla 7 saat kullanılabildiğini belirterek “Pulluk en fazla güç gerektiren bir sistem. Buna rağmen pullukla 7 saat kullanabiliyoruz. Römork çekme, yük çekme, ilaçlama gibi durumlarda ise bu süre 10 ile 12 saate kadar çıkıyor. İlk başladığımızda bir hayaldi. Bugün gerçek olduğunu görüyorsunuz. Laboratuvar testlerimiz ile saha testlerimizin ölçüştüğünü görmek bizi mutlu etti. Şimdi 45 dakikalık şarj süresini 15 dakikaya indirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili yazılım çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

YURT DIŞINDAN TALEP GELİYOR

Traktör için 70 kişilik mühendis ekibin gece gündüz çalıştığını anlatan Kayacan “1 yıl içerisinde Türk çiftçisinin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Değişik ülkelerden talepler geliyor. Ama biz bunu tamamen yerli ve millî olarak, bir Türk markası olarak tüm dünyaya göstermek ve Türk çiftçisinin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu traktör 105 beygir bir traktör. 105 beygir olan bir traktörün yaptığı her şeyi yapabiliyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Tam tersine diğer traktörler çevreyi kirletirken, bunda çevreyi kirletmek gibi bir durum söz konusu değil. Ses yok dikkat ederseniz hiçbir ses çıkarmıyor. Diğer traktörlerin yaptığının fazlasını yapacak bir güçte. Biz burada farklı testler de yapıyoruz. Hem yakıt, hem zaman, hem süreç bunların bütün testleri yapılıyor. Buradaki hocalarımızla birlikte bilimsel olarak testler yapılıyor” diye konuştu.

“Traktörleri dönüştürüyoruz”

Türkiye’de 1 milyon traktörün sahada hizmet verdiğini belirten Kayacan “Bizim bu traktörlerin tamamını kenara atmak gibi bir lüksümüz olamaz. Biz bu traktörlerin dönüşümü için çaba sarf ediyoruz. Özellikle küçük traktörlerin dönüşümü, küçük çiftçilerin alabilmesi adına, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah üretim bandına geçtiğimizde sıfır fabrikadan çıkışı olacak ama aynı zamanda ikinci bir bantla dönüşüme de çalışıyoruz. Böyle bir gayret içerisindeyiz” diye konuştu.