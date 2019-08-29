Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Irak arasında ciddi bir iş birliği olduğunu, yakında yeni projelerin hayata geçebileceğini açıkladı. Bağdat’ta temaslarda bulunan Bakan Dönmez, Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile birçok yeni projeyi görüşme imkânı bulduğunu, bunlardan birinin de Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, “Bu hat, Irak’ın kuzeyinde üretilen petrolü, piyasalara en güvenli ve en seri şekilde çıkarma imkânı ve potansiyeline sahip olacak. Ceyhan’daki terminal üzerinden, Akdeniz başta olmak üzere pazarlara açılma imkânı sunacak. Hatta sadece Irak’ın kuzeyindeki değil, ülkenin diğer bölgelerinde çıkarılan petrolün de pazara ulaştırılması açısından büyük bir görev üstlenebilecek durumda. Bunları biz de memnuniyetle karşıladık. Keza Irak’ın elektrik altyapısında ihtiyaç duyduğu yapım ve malzeme hususunda, Türkiye olarak gereken yardımı yapmaya hazırız” dedi.

Irak Petrol Bakanı Gadban da, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin daha önce petrol ve gaz heyetiyle birlikte Türkiye’yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlattı. O ziyaret sırasında alınan kararların takibini ele aldıklarını aktaran Gadban “Özellikle iki ülke arasındaki ticari faaliyetler ve şüphesiz enerji alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bunun en yüksek seviyeye çıkarılmasına odaklandık. Bunun yanında Türk şirketlerinin faaliyetlerini de masaya yatırdık” diye konuştu. Gadban, Türk şirketlerinin petrol ve gaz sektöründe büyük projelere imza attıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: Sayın Dönmez’e, Irak hükûmetinin onayıyla, Irak Petrol Bakanlığının niyetini ilettik. Bu niyet, Irak’ın ham petrolünü Kerkük’ten Türkiye sınırına taşıyacak eski güzergâh üzerinde, yeni bir petrol hattının inşa edilmesidir. Bu boru hattı ülkenin güney ve kuzeyindeki petrolü taşıyabilecek kapasiteye sahip Basra-Akabe petrol boru hattıyla da bağlantılı olacaktır.