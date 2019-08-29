Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyona ulaşırken, ayda ortalama 100 bin trafik kazası gerçekleşiyor. Türkiye Sigortalar Birliği verilerine göre, sigorta şirketleri 2019’un ilk yarısında maddi hasarlı kazalar için, 620 bin 319 kişiye, toplamda 2 milyar 539 milyon TL tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Sigorta şirketlerinin bu süreçte yüklü tazminata maruz kalmamak için, kusuru yüksek sürücülere “poliçe teklifinde bulunmaktan kaçındığı” ortaya çıktı.

Hesapkurdu.com’un yaptığı araştırmaya göre; hasar basamağı yükseldikçe, trafik sigortası teklif sayısı da azalıyor. Az kaza yapan sürücüler 7 teklif alırken, bu rakam sık kaza yapanlarda 1’e kadar düşüyor.

İLK ÇIKAN 4. BASAMAKTA

Trafiğe çıkan tüm motorlu araçların yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasında, 1 ile 7 arasında basamak tarifesi uygulanıyor. Bu uygulama sayesinde, sürücünün sonraki poliçe dönemlerinde trafikte taşıdığı riski belirleyip, sigorta bedellerine indirim veya zam yansıtılıyor. İlk defa trafiğe çıkan sürücülerin, 4. hasar basamağında kabul edildiğini belirten Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan “Kazasız geçilen üçüncü yılın sonunda sürücü, 7. basamağa yükselerek yüzde 40’a varan oranda hasarsızlık indirimi alıyor. Kazaya karışan sürücüler ise, ilk olarak 3. hasar basamağına düşürülerek trafik sigortası poliçesinde yüzde 50 artış uygulanıyor. Sürücünün, 3 yıl arka arkaya kazaya karışması durumunda ise hasar basamağı 1. basamağa düşürülüyor. Poliçe primi 7. basamakla kıyaslandığında da, fark yüzde 400’e kadar artıyor. Sigorta şirketleri, hasar basamağı 1. ya da 2. seviyede olan sürücüleri, kaza yapma riskini yüksek görerek trafik sigortası işlemlerini yapmaktan kaçınıyor. Zorunlu olan trafik sigortasının bu nedenlerle yapılmaması sürücüleri mağdur ediyor. Hasar geçmişine sahip olmayan, yani 6. ve 7. hasar basamaklarında yer alan bir sürücüye sigorta şirketlerinden verilen teklif sayısı, olumsuz hasar geçmişini ifade eden 1. ve 2. basamaktakilere göre yaklaşık 7 kat daha yüksek” dedi.