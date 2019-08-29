Uluslararası sözleşme kriteri olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için ton başına 2 bin 665 lira fiyat belirlediklerini bildiren Konuk “Alım yapmaya başladığımız ilk yıldan itibaren ayçiçeğinde üreticimizin üretim alışkanlığı kazanması ve bunun pekişmesini sağlayacak şekilde bir fiyat politikası izledik. Önemsediğimiz husus, ülkemizin daha az ayçiçeği ithal etmesi ve ithalata gidecek paranın çiftçinin cebine girmesi. Bu sene açıkladığımız fiyat, Türkiye’deki en iyi fiyat” dedi.
Ayçiçeği fiyatında zirve
29.08.2019 - 04:43 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 04:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya Şeker ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlenen ayçiçeği alım fiyatına, üretimi ve üreticiyi teşvik amacıyla destek ilavesi yaptıklarını belirtti.
Etiketler : ayçiçeği,ayçiçeği fiyatı,
646945 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/646945.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER