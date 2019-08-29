Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası sözleşme kriteri olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için ton başına 2 bin 665 lira fiyat belirlediklerini bildiren Konuk “Alım yapmaya başladığımız ilk yıldan itibaren ayçiçeğinde üreticimizin üretim alışkanlığı kazanması ve bunun pekişmesini sağlayacak şekilde bir fiyat politikası izledik. Önemsediğimiz husus, ülkemizin daha az ayçiçeği ithal etmesi ve ithalata gidecek paranın çiftçinin cebine girmesi. Bu sene açıkladığımız fiyat, Türkiye’deki en iyi fiyat” dedi.