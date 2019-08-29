Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtiçi ve ülke dışına pano ve kabin üreticimi yapan Dinamik Pano, 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı. Şirket, 2020 yılı için 30 ülkeye açılmayı ve yıllık cirosunu 4 milyon euroya çıkarmayı hedefledi.

Dinamik Pano Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Göç, konu ile ilgili değerlendirmesinde "2009 yılında kurduğumuz 4000 metrekare üretim alanına sahip tesisimizde, pano ve kabin imalatı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin hemen hemen hepsine, yurt dışına, Avrupa, Kuzey Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Güney Afrika'ya ihracatlarımız var. Ürünlerimizi daha fazla yerlere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Böylelikle ülke ekonomisine de katkıda bulunacağımızı umuyoruz. İhracat üzerine çok yoğunlaşmış durumdayız” dedi.

"Bu tempo ile ihracat hedefini yakalarız"

15 çeşit ürün imalatı yaparak hem Türkiye geneline hem de yaklaşık 15 ülkeye gönderim yaptıklarını belirten Göç, "Hedefe ulaşmanın, bilinçli ve disiplinli bir çalışmayı zorunlu kılıyor. 2 sene içerisinde gerçekleştirmek üzere 2 hedefimiz vardı. Birincisi bu seneki hedefimiz 20 ülkeye ihracat yaparak 3 milyon euro ile seneyi kapatmaktı. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. 2019 yılının ilk 6 ayında 1.2 milyon euroluk işlem gerçekleşti. Bu tempo ile gidilirse önümüzdeki aylarda sene sonu için konulan hedefi yakalarız. Bir diğer hedefimiz ise 2020 yılında işlerimizi biraz daha büyüterek 30 ülkeye açılmak, 4 milyon euro ciro sağlamak. İnançlı ve iyi giden bir sektör, bu açıdan mutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.