Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Bu yıl kura ile 25 bin stratejik personeli atamasını gerçekleştireceğimizi açıklamıştık. Bugün 4. dilim alımları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kuralar 11 Eylül 2019’da noter huzurunda çekilecek” dedi.
Orman Genel Müdürlüğü de 4 bin 996 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bu kapsamda bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru ile mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) olmak üzere 1146 personel alınacak. Başvurular eylül ayında yapılacak.
Kamuya 15 bin personel alınacak
30.08.2019 - 05:19 | Son Güncelleme: 30.08.2019 - 05:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 15 bine yakın personel alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Bu yıl kura ile 25 bin stratejik personeli atamasını gerçekleştireceğimizi açıklamıştık. Bugün 4. dilim alımları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kuralar 11 Eylül 2019’da noter huzurunda çekilecek” dedi.
Etiketler : kamu personeli,
647189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/647189.aspx
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