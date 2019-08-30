Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Bu yıl kura ile 25 bin stratejik personeli atamasını gerçekleştireceğimizi açıklamıştık. Bugün 4. dilim alımları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kuralar 11 Eylül 2019’da noter huzurunda çekilecek” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü de 4 bin 996 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bu kapsamda bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru ile mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) olmak üzere 1146 personel alınacak. Başvurular eylül ayında yapılacak.