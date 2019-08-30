Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Destek verilecek alanlar ise büyük verinin kullanımı, nesnelerin interneti, akıllı sensör teknolojileri, otonom robot teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik olarak belirlendi. Önümüzdeki dönemde teknoloji geliştirici KOBİ’lerin nitelik ve niceliğini artırmaya özel önem vereceklerini belirten Varank şunları kaydetti: Programla birlikte 50,5 milyon lirası geri ödemesiz, toplamda 71,5 milyon liralık destek KOBİ’lerimizle buluşmuş olacak. Küresel ekonomi zorlu bir dönemden geçiyor, ticaret savaşları devam ederken buna bir de teknoloji savaşları eklendi. Rekabette ayakta kalabilmek için yenilikçi, vizyoner ve yurt içi potansiyeli en etkin şekilde harekete geçirecek politikalar uygulanması elzem. Biz de küresel eğilimleri yakından takip ederek, imalat sanayimizin bu yarışta geride kalmaması adına somut adımlar atıyoruz. Sonuçlarını açıkladığım bu destek, oldukça iyi tasarlandı ve KOBİ’lerimizin gücüne güç katmayı odağına aldı. Yeni teknolojileri geliştiren ve bunları üretim süreçlerine adapte eden işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dijitalleşmenin getireceği rekabet avantajı, uyum kabiliyeti, esneklik ve verimlilik kazançları, üretimde yapısal dönüşüm hedefimize ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak.