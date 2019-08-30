Muğla’nın bütün ilçelerinde 100’ün üzerinde imar denetçisinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Kurum şu bilgileri verdi: Kaçak yapıların 3 bin 260’ı Muğla’da. Geçen hafta bin 500’e yakın bağımsız bölümü içeren konutların ve otellerin olduğu 7 projeyi mühürleme kararı aldık ve ilgililerine imara aykırılıkları tebliğ etti. İlgililere bu aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verildi. Bir ay içerisinde ruhsata, imara, imar planına uymayan yapıların düzeltilmesi kendilerinden istendi. Yapmaları hâlinde işlerine devam edebilirler. İmara aykırılıkları gidermemeleri hâlinde resen bakanlığımızın gidereceği söylendi. Süreç bu şekilde işliyor. Denetimlerimizde bugün itibarıyla bin 870 konut ve villa yapısı ile 6 otel ünitesinden oluşan 18 projenin incelemesini yaptık. 12 projede tespit edilen aykırılıklara ilişkin mühürleme işlemini uyguladık. Yine bu projelerdeki 20 kıyı yapısı da ayrıca mühürlendi. Denetimlerimiz Fethiye’de Marmaris’te bütün kıyı kesiminde devam ediyor. Kıyılarımızı, doğal güzelliklerimizi bu güne kadar kimsenin bozmasına müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Tespit ettiğimiz tüm kaçak yapıları da tespit ederek, yıkımlarını kısa sürede gerçekleştireceğiz.
Kıyı kesiminde 12 konut ve otel projesi durduruldu
30.08.2019 - 06:10 | Son Güncelleme: 30.08.2019 - 06:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hükûmet, kaçak yapılaşmaya karşı savaş açtı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başta sahil kesimleri olmak üzere ülke genelinde 20 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettiklerini bildirdi.
Etiketler : kaçakk inşaat,
647195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/647195.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER