Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Ağustos Cuma haftanın son gününde merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları dün kapanışta düşüşe geçerken gram altının fiyatı 287,88 liradan, çeyrek altın ise 470,68 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 30 Ağustos güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

287,66

287,88

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

286,43

286,46

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.528,00

1.528,15

ÇEYREK ALTIN FİYATI

460,26

470,68

YARIM ALTIN FİYATI

917,64

941,36

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.903,00

1.932,00

ATA ALTIN FİYATI

1.898,57

1.946,05