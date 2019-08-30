30 Ağustos Cuma haftanın son gününde merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları dün kapanışta düşüşe geçerken gram altının fiyatı 287,88 liradan, çeyrek altın ise 470,68 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 30 Ağustos güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
287,66
287,88
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
286,43
286,46
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.528,00
1.528,15
ÇEYREK ALTIN FİYATI
460,26
470,68
YARIM ALTIN FİYATI
917,64
941,36
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.903,00
1.932,00
ATA ALTIN FİYATI
1.898,57
1.946,05