Dolar - euro kaç TL? 30 Ağustos 2019'da dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Bankalararası piyasada dolar/TL bugün 5,83 civarında hareket ediyor.
Euro/TL ise 6,45 seviyesinden işlem görüyor.
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Dolar - euro kaç TL? 30 Ağustos 2019'da dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Bankalararası piyasada dolar/TL bugün 5,83 civarında hareket ediyor.
Euro/TL ise 6,45 seviyesinden işlem görüyor.
Etiketler : dolar,euro,tl,