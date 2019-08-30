Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 30 Ağustos 2019'da dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.



Bankalararası piyasada dolar/TL bugün 5,83 civarında hareket ediyor.

Euro/TL ise 6,45 seviyesinden işlem görüyor.