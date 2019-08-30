Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, şirketlerinde gerçekleştirdikleri istihdam konusunda yazılı açıklama yaptı. Çiftçi, şirket olarak olarak istihdama katkı sağlamak amacıyla çalışan sayılarını 3 yılda 908 kişiye çıkardıklarını, çalışanlardan 451'nin kadın 458 kişinin ise erkek olduğunu belirtirken, bunun 782 kişisinin Türkiye'nin birçok ilindeki şubelerinde 127'sinin ise genel müdürlükte istihdam edildiğini vurguladı.

"İşgücü yetiştiriyoruz"

Çiftçi, eğitime çok önem verdiklerini, her bir çalışanın işe alınmadan önce Birevim'in okulu olan Tasarruf Akademi'de üç hafta süren bir eğitim gördüğünü, bu eğitimin sonucunda başarılı olanların Birevim bünyesinde istihdam edildiğini söyledi. Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Tasarruf Akademi bünyesindeki eğitmenlerin de alanlarında deneyimli, uzman kişiler olduklarını sözlerine ekledi.

"Bugüne kadar 431 kişi eğitim aldı"

Birevim'in okulu Tasarruf Akademi ile ilgili açıklama yapan Tasarruf Akademi Müdürü Mirsat Öğretmenoğlu ise "5'i dışardan olmak üzere 19 eğitmenimiz bulunuyor. Bireysel müşteri temsilcisi adaylarımız 25, saha tanıtım temsilcisi adaylarımız ise 15 gün eğitim alıyor. Ağustos ayında; Tasarruf Akademi bünyesinde eğitim alan 38 kişi arasından başarıyla mezun olanlar görev yerlerinde işe başladı. Şu anda ise 25 adayımız eğitimlerine devam ediyor. Tasarruf Akademi kurulduğundan bugüne kadar 431 kişi eğitim aldı" dedi.

"Çalışanlarımızın mutluluğu bizim için önemli"

Murat Çiftçi, çalışan mutluluğuna önem verdiklerini, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla zaman zaman çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini, Birevim'i tercih eden gençlerin kariyer planlaması yapabildiğini ve bu yolda kolay alabildiğini kaydetti.

Genç ve dinamik kadrosuyla yenilenen, değişen ve gelişen bir şirket olduklarını belirten Çiftçi: "Hedeflerimize uygun planlamalarımızı yapıp 2020 yılına motive olmuş, yenilenmiş bir vaziyette gireceğiz. Teknolojik alt yapımızı eksiksiz hale getireceğiz. Tasarruf Akademi'de daha köklü eğitimlerin verilmesini sağlayacağız. Çalışan kariyer yönetimi planlamamızı daha etkin hale getireceğiz. Topyekün refah seviyemizi daha ileriye taşıyacağız" dedi.