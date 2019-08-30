DeFacto, yeni sezonda erkekler için özel bir koleksiyon hazırladı. Yapılan açıklamada; serinlemeye başlayan havaların favorisi sweatshirtler ve gömlekler Sonbahar sezonunda dikkat çekecek. Jean'lerle kombinlenen parçaların sportiflik kattığı koleksiyon günün her saati her mekanda giyilebilecek. Sonbaharın favori rengi kahve tonlarının hâkim olduğu koleksiyonda siyah, yeşil ve maviler görülüyor.
DeFacto erkeklere özel sonbahar koleksiyonu hazırladı
30.08.2019 - 12:08 | Son Güncelleme: 30.08.2019 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaz tatilinin bitmesi ile yoğun iş temposuna dönen erkekler için DeFacto, sonbahar-kış koleksiyonunda birbirinden özel parçalar tasarladı.
Etiketler : DeFacto,
647253 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/647253.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER