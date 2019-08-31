Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geçtiğimiz haftalarda yayınladığı, daha sonra tepkiler üzerine geri çekilen ve kağıtlar için ton başına 300, plastikler için de ton başına 500 lira ödenmesini getiren tebliğ yeniden yürürlüğe girecek. Bu kapsamda sektör paydaşlarının da bulunduğu toplantı gerçekleştirildi. Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre geri çekilen tebliğ, vergi oranı azaltılarak yeniden yürürlüğe girecek.

Alınan kararlar neticesinden yurt dışından getirilen atıkların değerlendirilebilir olup olmadığına dair bir kontrol mekanizması kurulacak. Sektörün ihtiyacı olan atığın yüzde 60’ının iç piyasadan, yüzde 40’ının ithal yolla elde edilmesi ile ‘sıfır atık’ hedefine katkı sağlanacak. Ülkeye değersiz çöplerin girmesi önlenecek. Bu ürünlerden 1 kilo bile getirenin lisansı iptal edilecek. Bakanlık yetkilileri, önceki ithalatlarda alakasız ürün getirildiğini, bunların içinde zehirli atık bulunduğunu belirtiyor ve “Yeni dönemde getirilen çöp mü, ham madde mi sıkı kontrol edilecek” diyor.