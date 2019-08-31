Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pek çok nedenle alım yapmak isteyen vatandaşlar kuyumculara uğramadan önce altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtlarını merakla araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 31 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları...

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın bugün 454,86 TL'den TL'den alınırken 465,16 TL'den satılmaktadır...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün, 285,18 liradan alınırken, 285,29 liradan satılıyor...



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bu sabah saatlerinde 906,87 TL'den alınırken 930,31 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 31 Ağustos Cumartesi günü tam altın 1.819,42 TL' den alınırken 1.854,93 TL'den satılıyor...