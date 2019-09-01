Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğalgaza 1 Ağustos’ta da yüzde 14,97 zam yapılmıştı. Böylece faturaya son bir ayda yüzde 30 zam gelmiş oldu. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, doğalgaz zammının enflasyonla mücadele programı ile bağdaşmadığını belirterek “Bakanlığın kararını sanayicilerimizle istişare ederek gözden geçirmesinde fayda var. Zamlar yapılmadan önce makul bir süre verilmesini ekonomik gerçekler açısından daha doğru buluyoruz” dedi.

ZAM ORANI BİR YILDA YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

1 Ağustos 2018’den bugüne kadar 5 zam 1 indirim yapıldı. Yüzde 10’luk indirim düşüldüğünde zamlar yüzde 53,8’e ulaştı.

¥ 1 Ağustos 2018: Yüzde 9 zam

¥ 1 Eylül 2018: Yüzde 9 zam

¥ 1 Ekim 2018: Yüzde 9 zam

¥ 31 Temmuz 2019: Yüzde 14,9

¥ 31 Ağustos 2019: Yüzde 14,9