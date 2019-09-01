Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki YHT projesi şantiyesinde incelemede bulunan Turhan, daha sonra Sorgun ilçesinde ray kaynağı çalışmasına katıldı. Yerköy ve Sivas arasındaki yaklaşık 100 kilometre hattaki ray döşeme işlemlerinin tamamlandığını söyleyen Turhan “Yerköy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme çalışmalarını başlattık. 8 kilometrelik bir kesim de orada tamamlandı” diye konuştu. Çalışmaların bundan sonra daha hızlı şekilde yürüyeceğini dile getiren Turhan, “404 kilometrelik Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, yaklaşık 66 kilometre uzunluğunda 46 tünel yapısı barındırıyor. 27,5 kilometre uzunluğunda 53 adet viyadük var. 611 adet köprü ve menfez yapısı, 217 adet de alt geçit ve üst geçit bu projenin bünyesinde inşa edildi. Toplam sanat yapısı 930 adet. Bu projede 100 milyon metreküp kazı yapıldı. 30 milyon metreküp de dolgu imalatı gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Turhan, altyapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını anlatarak, şunları kaydetti: Viyadük ve tünellerimizde çalışmalarımız devam ediyor, önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Bu yıl sonuna yakın inşallah bu hat üzerinde test sürüşlerine başlamış olacağız. Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı planlıyoruz. Daha önceki yıllarda Ankara-İstanbul hattını ve Ankara-Konya hattını yüksek hızlı tren hizmetiyle buluşturduk. Ben burada, bu hizmeti veren işçisinden mühendisine, teknisyeninden proje mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum.