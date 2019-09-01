Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de düzenlenen balık sezonu açılış töreninin ardından, Azizler II Teknesi'ne binerek telsizden balıkçılara bereketli bir sezon diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telsizden balıkçılara seslendi
01.09.2019 - 07:18 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telsizden balıkçılara seslendi
Etiketler : erdoğan,haberler,balık sezonu,
647585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/647585.aspx
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