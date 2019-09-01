Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hediyeleşmenin ve yatırımın olmazsa olmazı altın, sık sık vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merakla fiyatları takip edenler internette, "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" şeklinde araa gerçekleştiriyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusunun cevapları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları 1 Eylül Pazar günü 285,04 TL alış ve 285,09 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Genellikle düğünlerin Pazar günü yapılması beraberinde bugünlerde kuyumcularda yoğunluğa neden oluyor. En çok talep edilen altın çeşitleri arasında ise çeyrek altın yer alıyor. Peki, bugün yani 1 Eylül Pazar günü çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın bugün 454,86 TL alış ve 465,16 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Alım ve satımda oransal olarak az kaybettirmesi nedeniyle tercih sebebi olan ürünler içerisinde yer alan cumhuriyet altını bugün 1.884 TL’den alınıp 1.913 TL’den satışa sunuluyor.