Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksi 2019 Ağustos ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 18,03, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 22,22 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,41, toptan fiyatlar ise yüzde 12,56 arttı.

En yüksek değişim oranı gıdada

Ağustos 2019’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; gıda harcamalarında yüzde 5,55, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,39, konut harcamalarında yüzde 0,46, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında ise yüzde 0,41 artış, giyim harcamalarında yüzde 3,05, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,78 ve sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,02 azalış görüldü. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Ağustos 2019’da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 1,62, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,46 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,40, madenler grubunda yüzde 3,04, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,19, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,92, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,78 azalış görüldü.