Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de ve Ege’de balıkçılar, kasa kasa istavrit ve sardalya avladı. Samsun Canik Balıkçı Barınağından denize çıkan tekneler, yüzlerce kasa istavritle döndü. İzmir’de açılan balıkçılar da bol miktarda sardalya avladı. Balıkçı Atakan Canbaz “Ağlarımız dolu çıktı. İnşallah bu sene halkımıza ucuz balık yedirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Öte yandan balıkçılar; yaklaşık 30 yıldır sezonun ilk gününde palamudun ilk defa çok kıt çıktığını belirterek, umutlarını ilerleyen günlere bıraktıklarını söyledi. Balık haline gelen vatandaşlar da palamut yerine istavrit aldı. Bol olan istavritin kilosu, 5-10 TL arasında değişiyor.