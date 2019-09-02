Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları 2 Eylül Pazartesi günü yani haftanın ilk işlem gününde araştırma konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar “Gram altın ne kadar?” ve “Çeyrek altın ne kadar?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, haftanın ilk işlem günü yani 2 Eylül Pazartesi (Bugün) altın fiyatları ne kadar? İşte, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili merak edilen detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Haftanın son işlem günü aşağı yönlü seyre geçen gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta sonu 285 lira üzerinden işlem gördü. Ancak yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü trende geçen gram altın fiyatları 286 – 287 lira bandında işlem görmeye başladı. Saat 06.50 itibariyle gram altın 286,56 lira üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları ile ilgili güncel fiyatları Kapalıçarşı’nın açılması ve öğle saatleriyle birlikte netleşmeye başlayacak. Ancak şuan için çeyrek altın, geçtiğimiz hafta sonu geçerli olan fiyatlar üzerinden işlem görüyor. Yani çeyrek altın fiyatları saat 06.50 itibariyle 454,86 TL alış ve 465,16 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatları haftanın ilk işlem günü olan 2 Eylül Pazartesi günü saat 06.50’deki rakamlar dikkate alındığında 1.884,00 lira alış, 1.913,00 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.