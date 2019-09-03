Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ayrıca ilk ve ortaöğretim öğrencilerine, vergi sloganlarının da yer aldığı toplamda 30 bin tane defter dağıtıldı. Okullarda bir diğer çalışma ise asılan afişler oldu. ‘Vergilerle hayallerinin gerçek olsun’ sloganı ile öğrencilere yönelik 47 bin 500 afiş hazırlandı ve ülke genelindeki okullara asıldı. Ayrıca üniversitelerde de benzer ziyaret ve bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Ziyaretler sadece öğrencileri kapsamıyor. Yıl içerisinde beyan, ödeme ve diğer yükümlülüklerini zamanında yerine getiren vergiye uyum seviyesi yüksek, en fazla ihracat yapan ve en çok istihdam sağlayan 9 binin üzerinde mükellefin işyerlerine de ziyaretler yapıldı. Bu ziyaretlerde mükelleflerden, sunulan hizmetler konusunda görüş ve önerileri alındı. Ayrıca, “ŞifreSİZsiniz, Geleceğin Garantisi Vergilerinizdir” ve “Kahveyle Hatırın Verginle Katkın Olsun” sloganları ile kamuoyuna yönelik afişler hazırlanarak kamu kurum kuruluşlarına ve meslek odalarına asıldı.