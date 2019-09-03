Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde 2018’in aynı dönemine göre yüzde 1,5 azaldı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini; yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar lira olarak gerçekleşti. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörünün katma değeri yüzde 3,4 arttı. Sanayi sektörünün yüzde 2,7, inşaat sektörünün yüzde 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de, yüzde 0,3 azalış gösterdi. Bu arada iktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı; yüzde 28,8 ile “tarım, ormancılık ve balıkçılık” sektöründe görüldü. Hane halkı tüketim harcamaları ise yılın ikinci çeyreğinde, yüzde 1,1 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı da yüzde 8,1 yükselirken, ithalat yüzde 16,9 azaldı.

3. ÇEYREKTE VERİLER OLUMLU

Türkiye ekonomisi yeniden dengelenme sürecinde ilerlerken, büyümenin öncü göstergelerine bakıldığında, üçüncü çeyrekteki tablonun “olumluya doğru yol aldığı” görülüyor. Bu kapsamda imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6’ya yükseldi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi de; temmuz ayında bulunduğu 46,7 değerinden, ağustosta 48 düzeyine yükseldi ve son 13 ayın en tepe noktasına geldi.

SON ARTÇILAR DA GERİDE KALIYOR

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Finansman şartlarında yeteri kadar iyileşme ve yatırım ortamında daha güçlü bir düzelme gerçekleştiği takdirde, önümüzdeki dönemde büyüme rakamlarında daha sağlıklı toparlanma mümkün olabilecektir” şeklinde konuştu. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da, “Yaşadığımız sarsıntının son artçılarını geride bırakıyoruz. Faiz indirimlerinin kademeli olarak devam etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker ise, “Yeni siparişlerde son bir buçuk yılı aşkın dönemde gözlenen en ılımlı yavaşlamanın gerçekleşmesi, Türk firmalarında büyümeye dönüşün yakın olduğu yönünde iyimserliği destekliyor” dedi.

EN BÜYÜK KATKI İHRACATIN

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2’lik artış kaydeden ekonomimiz, toparlanmanın sinyallerini gösteriyor. İhracatın yine büyümeyi sırtlayan en önemli faaliyet olduğunu görüyoruz. İç talep ve yatırımlar henüz beklenen katkıyı veremezken, net ihracatın katkısı 7,4 puan olarak gerçekleşti. Bunda mal ve hizmet ihracatındaki yüzde 8,1’lik artış etkili oldu” dedi. İmalat sanayinde 2018’in son çeyreğinde yüzde 7,7 olan daralmanın, ikinci çeyrekte yüzde 3,3’e kadar gerilediğini belirten Gülle, “İhracattaki artış trendi, yatırımlara gecikmeli olarak yansıyor. Bu yılın ilk yedi ayında ihracatımız yüzde 2,7 artış kaydetti. Bu sürecin sürdürülebilir olması, yeni kapasite artışları için de yatırımları tetikleyecek” diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de şunları söyledi: Tüketim harcamaları ve sanayideki daralmanın hız kestiğini görüyoruz. Gerileyen faiz oranları, önümüzdeki süreçte ivme kazandıracak. Yatırım iştahının özellikle yılın dördüncü çeyreğinden itibaren artacağına inanıyoruz. Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe gelmiş bulunuyoruz.