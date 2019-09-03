Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BEYMEN Club, 52’nci mağazası olan BEYMEN Club Metropol’ü 30 Ağustos günü Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi’nde açtığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; mağazada hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonların modaseverlerle buluşacağı belirtildi.