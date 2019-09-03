BEYMEN Club, 52’nci mağazası olan BEYMEN Club Metropol’ü 30 Ağustos günü Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi’nde açtığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; mağazada hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonların modaseverlerle buluşacağı belirtildi.
BEYMEN Club yeni mağazasını Metropol AVM’de açtı
03.09.2019 - 11:57 | Son Güncelleme: 03.09.2019 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk moda sektörünün önemli markalarından BEYMEN Club, yeni mağazasını Metropol AVM’de açtığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : BEYMEN Club,
648022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/648022.aspx
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