Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısına Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

20 YILLIK RÜYA

Bakan Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın Türkiye'nin 20 yıllık rüyası olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin atandığı hatırlattı.

MİLLİ TEKNOLOJİ GÜÇLÜ SANAYİ

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin alanlarında uzman ve tecrübe sahibi isimler olduğunun altını çizen Varank, ajansın "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin uzay alanında milli menfaatlerini koruyacak çalışmalar yapacağını vurguladı.

MİLLİ UZAY PROGRAMI

Varank, dünyanın geleceğinin uzayda olduğunu belirterek, uzay ajansının kurulmasının Türkiye için bir iftihar vesilesi olduğunu söyledi. Ajansın gündeminde Milli Uzay Programı olduğunu kaydeden Varank, Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan politika kurullarıyla istişare halinde programın tamamlanacağını bildirdi.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Varank, büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında çalışmanın önemine işaret ederek, “Uzay ajansımızın, Türkiye’nin uzaydaki geleceğine yön verecek işlere imza atacağına inanıyorum.” dedi.

LOGO TALİMATI

Toplantıda Bakan Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın logo seçiminin vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilmesi için hazırlık yapılması konusunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım’a talimat verdi.

TOPLANTI TUTANAĞINI İMZALADI

Toplantının sonunda Ajans Başkanı Yıldırım, ilk yönetim kurulu toplantısı tutanağını, Bakan Varank’a imzalattı.