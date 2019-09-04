Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 284 lira seviyelerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 4 Eylül güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 4 EYLÜL 2019

GRAM ALTIN: 284,28 TL’den alınırken, 284,33 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 455,50 TL’den alınırken, 465,81 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 908,86 TL’den alınıyor ve 932,35 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.888,00 TL’den alınıyor, 1.916,00 TL’den satılıyor.