Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romantizmin ana felsefesinden hareketle tasarlanan BEYMEN Collection 2019-2020 Sonbahar-Kış kadın koleksiyonu modaseverler ile buluştu. Yapılan bilgilendirmede; hayal gücünü ve üretkenliği destekleyen tasarımlarda monokrom kemik-ekru ve acı kahve panter desenler kullanılırken, keskin ve maskülen prince-des-galles takım elbise ve pardesüler ise volan ve pili detaylar dikkat çekti.

Gül desenleriyle zenginleşen koleksiyonda; siyah-beyaz art deco güller volanlı etekler, gri melanj takımlar ve zarif kırmızı triko üstlerle tamamlandı. Romantik pembe güller ve pembe takım elbiseler de güçlü bir kadını vurgularken; koleksiyonun diğer önemli deseni olan kırmızı zincir kemer deseni ise yalın kesimlerde göze çarpıyor.

Koleksiyonun dış giyimler kıyafetlerinde ise 70’leri anımsatan pardesü tarzında hafif paltolar, kısa ve uzun puf montlar, kaban ceketler, kolları çıkarılabilen deri mont, arka bölümü tamamen güneş pilisesinden oluşan pardesü öne çıkıyor.