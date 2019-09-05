Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR / BERLİN- Beyaz eşya, televizyon ve bilgisayar tarafında en yeni ürünlerin tanıtılmasının beklendiği fuarda; Vestel, Beko, Grundig gibi Türk teknoloji devleri gövde gösterisi yapacak. Telefon tarafında ise, Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 2 ile yerini alması beklenirken; Motorola ve

Nokia yeni modellerini tanıtacak. Ayrıca fuarda Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold da, IFA 2019 etkinliğinde yeniden lanse edilebilir. Nisan ayında Türkiye’de de ön satışa sunulan Fold’un, katlanabilir ekranında yaşanan problemler sebebiyle satışı durdurulmuştu. Fold’un ekran arızasına karşı nasıl bir çözüm getirdiği en büyük merak konusu... 11 Eylül’e kadar açık kalacak fuarda, Türkiye gazetesi olarak son teknolojileri sizin adınıza takip edeceğiz...