Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsada işlem gören şirketlerin 2019’un ilk yarısında elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6 azaldı. 2018’in ilk yarısında 41,9 milyar lira olan şirketlerin toplam net kârı, bu yılın aynı döneminde 37,1 milyar liraya indi. Bu dönemde Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir ve Çelik, Koç Holding, Sabancı Holding, Enka İnşaat, Turkcell, İskenderun Demir Çelik, Aselsan, Tekfen Holding ve Vakıfbank olmak üzere, 13 şirket net kârını 1 milyar liranın üzerine taşıdı. Finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 73’ü ilk yarıda net kâr elde etti. Kalan 23 şirket ise zarar yazdı. En fazla net kâr elde eden, 3 milyar 363 milyon lirayla Garanti Bankası oldu. En fazla net zararı ise, 1 milyar 120 milyon lirayla THY açıkladı.

Net kârını, bu yılın ocak-haziran döneminde, 2018’in aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket Türk Telekom oldu. Şirket, 2018’in ilk yarısında 760 milyon lira düzeyinde bulunan zararını, 2019’un aynı döneminde 745 milyon lira kâra çevirerek, yaklaşık 1 milyar 505 milyon liralık artışı yakaladı. Net kâr artışında Türk Telekom’u, Enka İnşaat izledi. Geçen bir yıllık sürede Enka İnşaat’ın net kârı, 487 milyon liradan 1 milyar 919 milyon liraya çıktı.



Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü, temmuz sonu itibarıyla 4,2 trilyon liraya yaklaştı. Sektörün net kârı, 7 ayda 28 milyar 236 milyon lira oldu