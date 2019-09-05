Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda yerli tohumda da atağa kalkan Türkiye, söz konusu alanda ciddi mesafe aldı. Bu kapsamda geliştirilen Ata Tohumu Projesi’nin tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Polatlı İşletmesinde yapıldı. Bakan Pakdemirli, bugüne dek vatandaşlar tarafından bağışlanan binin üzerinde tohumun, genetik ve kimyasal tanımlamalarının yapıldığını belirterek, gerekli özellikleri taşıyan tohumların çoğaltıldığını söyledi. Proje kapsamında 60 tona yakın ürün olduğuna işaret eden Pakdemirli “Bunlar arasında Kandıra’nın sivri biberinden, Samsun’un köy salatalığına, Çorum’un 10 dilim kavunundan, Ayaş’ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürün bulunmaktadır. Güvence altına alındılar. Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür, genlerimizdir. Farkımız ve markamızdır. Özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür. Geçmişimiz ve geleceğimizdir” dedi.

Emine Erdoğan da, dünyanın en önde gelen tohum üreticisi olma potansiyelinin ülkemizde bulunduğunu vurgulayarak “Ata Tohumu Projesi, tarımı, millî bağımsızlığımızın anahtarı olarak gördüğümüzün ifadesidir. Ata tohumlarımızdan elde ettiğimiz 60 ton ürün marketlerde satışa sunuldu. Umudum odur ki, kısa bir zamanda Türkiye’de inşallah yerli üretimden başka bir şey görmeyeceğiz. Bu sayede, anılarımızda dahi yok olmaya başlayan tatlar ve kokular, bundan sonra nostalji olmayacak, yaşamaya devam edecek. Besinlerimiz içeriği açısından zengin, özgün tadında ve kokusunda, seneler önce neyse şimdi de o şekilde soframıza gelecek” diye konuştu.