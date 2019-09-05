Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağustos ayı ihracat rakamları, Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla, Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Pekcan; küresel ekonomide son dönemde artan korumacılık, buna bağlı yaşanan ticaret savaşları, dünyada büyümenin aşağı yönlü revize edilmesi gibi riskleri hatırlatarak şunları söyledi: Haziran ve ağustosta uzun bayram tatilleri sebebiyle de ihracat rakamları etkilendi. Ağustosta ihracatımız, yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız da binde 2,7’lik azalmayla 15 milyar 526 milyon dolar oldu. Böylece ağustosta dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalmayla, 2 milyar 376 milyon dolara geldi. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84,7 oldu. Tatil etkisi ve küresel risklere rağmen ‘sekiz aylık ihracat’ olarak bakıldığında, 117,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2018’in tamamında büyümeye net ihracatımızın katkısı 1,9 puan olmuştur. Bu yılın ilk çeyreğinde 12,1 puan, ikinci çeyrekte 7,4 puan olmuştur. Tüm bu gelişmeler ihracatımızın Türk ekonomisi için stratejik önem taşıdığının göstergesidir. Amacımız, bu olumlu performansı önümüzdeki yıllara yaymak ve ihracatımızın içerisindeki yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ihracatının payını artırmaktır.



100 yılda nereden nereye

Türkiye’nin ihracat serüveni, bundan tam 100 yıl önce 51 milyon dolarla başlamıştı. 2000’li senelerle birlikte büyük sıçrayış yapan ihracat, bugün 200’ü aşkın ülke ve bölgede, 200 milyar dolara hızla koşuyor.



AB’nin payı yüzde 48,4

Ağustosta en fazla ihracat Almanya ve İngiltere’ye yapıldı. Almanya’ya ihracat 1 milyar 210 milyon dolar, İngiltere’ye 1 milyar 38 milyon dolar oldu. AB’nin, toplam ihracattan aldığı pay yüzde 48,4’ü buldu.



TİM BAŞKANI GÜLLE:

Hedefi rahat aşarız

TİM Başkanı İsmail Gülle “Son 12 aylık ihracatta 180,1 milyar dolarla, hedefimiz olan 182 milyar doları neredeyse yakaladık. Yılın son 4 ayında, her ay, bir önceki yılın aynı ayına göre en az 500 milyon dolar artış yakalayarak, bu hedefi rahatlıkla aşacağız” dedi. Ağustosta bin 219 firmanın ihracata “merhaba” dediğini belirten TİM Başkanı Gülle, toplam 35 bin 989 firmanın ihracat gerçekleştirdiğini aktardı. Gülle, şöyle devam etti: Ağustos ayının lideri, ihracatını yüzde 8,4 artırarak 1,74 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörümüz oldu. Yüzde 19 artışla 1,63 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, yüzde 1,2 artışla 1,4 milyar dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu. İhracatını en çok artıran sektörler ise; savunma ve havacılık, süs bitkileri ve çimento, cam, seramik, toprak ürünleri oldu. Ağustos ayında ihracatçılarımız, ülkemizin bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı.



TİM-EXIMBANK İŞ BİRLİĞİ

İhracatçıya yeni kaynak

TİM ile Türk Eximbank arasında iş birliği protokolü imzalandı. TİM Başkanı İsmail Gülle ile Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin tarafından imzalanan protokol kapsamında, TİM’in 256 milyon TL’lik kaynağı, Eximbank üzerinden yine ihracatçılara aktarılacak. Gülle “Eximbank’a söz konusu kaynak aktarımıyla, ihracatçılarımız finansmana erişimde bir seviye daha atlamış olacak. Finansmana erişiminin kolaylığı, ihracatçıların operasyon ve üretim kabiliyetini etkiliyor. Bugün aktarılan yedek akçeler ihracatçılarımızın alın terlerinden oluşan birikimlerdir. Bu imkân, bu hak tüm ihracatçılarımızındır” dedi.